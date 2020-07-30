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Путин поручил изолировать промплощадку в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать и организовать охрану промышленной площадки в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Такое поручение Путин дал во время совещания по экологической ситуации в регионе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и «Росгвардии».

Во ходе совещания Путин отметил, что экологические проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы не решались. «Груз экологических проблем накопился в Усолье Сибирском Иркутской области еще с 30-х годов прошлого века, но проблему замалчивали вместо того, чтобы решать», говорится в стенограмме совещания на сайте Кремля. По словам президента, на этой территории работало крупное химическое предприятие и «объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии.

Путин также отметил, что «проблему вместо того чтобы решать, фактически замалчивали». По итогам совещания президент также поручил определить порядок работы по восстановлению эко-среды, созданию устойчивого экономического развитие Усолье-Сибирского и обеспечению жителей рабочими местами.

Почему на заводе в Сибири может случиться «новый Чернобыль». Фото

Территория некогда крупнейшего химического предприятия Иркутской области превратилась в свалку токсичных отходов

Усолье-Сибирское входит в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом, говорилось в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.»

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» говорила, что предприятие «Усольехимпром» угрожает экологической катастрофой Иркутской области и может стать «экологическим Чернобылем». По ее словам, на территории бывшего предприятия обнаружено огромное количество ртутьсодержащих остатков, которые могут попасть в протекающую поблизости Ангару. Радионова заявляла, что обратилась в правительство с просьбой срочно запустить госпрограмму по рекультивации территории завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных