Путин поручил изолировать промплощадку в Иркутской области

Во ходе совещания Путин отметил, что экологические проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы не решались. «Груз экологических проблем накопился в Усолье Сибирском Иркутской области еще с 30-х годов прошлого века, но проблему замалчивали вместо того, чтобы решать», говорится в стенограмме совещания на сайте Кремля. По словам президента, на этой территории работало крупное химическое предприятие и «объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии.