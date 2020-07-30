Путин поручил изолировать промплощадку в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать и организовать охрану промышленной площадки в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Такое поручение Путин дал во время совещания по экологической ситуации в регионе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и «Росгвардии».
Во ходе совещания Путин отметил, что экологические проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы не решались. «Груз экологических проблем накопился в Усолье Сибирском Иркутской области еще с 30-х годов прошлого века, но проблему замалчивали вместо того, чтобы решать», говорится в стенограмме совещания на сайте Кремля. По словам президента, на этой территории работало крупное химическое предприятие и «объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии.
Путин также отметил, что «проблему вместо того чтобы решать, фактически замалчивали». По итогам совещания президент также поручил определить порядок работы по восстановлению эко-среды, созданию устойчивого экономического развитие Усолье-Сибирского и обеспечению жителей рабочими местами.
Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» говорила, что предприятие «Усольехимпром» угрожает экологической катастрофой Иркутской области и может стать «экологическим Чернобылем». По ее словам, на территории бывшего предприятия обнаружено огромное количество ртутьсодержащих остатков, которые могут попасть в протекающую поблизости Ангару. Радионова заявляла, что обратилась в правительство с просьбой срочно запустить госпрограмму по рекультивации территории завода.