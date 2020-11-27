Песков рассказал подробности о предстоящей пресс-конференции Путина

По словам Пескова, определить продолжительность предстоящей конференции нельзя, но можно «с уверенностью сказать, что такой симбиоз прямой линии и пресс-конференции, будет весьма продолжительным». «Очевидно, что как всегда это будет весьма продолжительное мероприятие», — сказал он.