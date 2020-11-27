Песков рассказал подробности о предстоящей пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, будет дополнена элементами прямой линии, россияне смогут задать свои вопросы президенту, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будут волонтеры ОНФ (Общероссийского народного фронта), как и обещал президент, обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством компьютерного приложения «Москва – Путину» как это обычно бывает», — сказал Песков.
Россияне смогут отправить президенту вопросы и видеосообщения с 6 по 17 декабря. Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт, который заработает в ближайшее время, рассказал он.
По словам Пескова, определить продолжительность предстоящей конференции нельзя, но можно «с уверенностью сказать, что такой симбиоз прямой линии и пресс-конференции, будет весьма продолжительным». «Очевидно, что как всегда это будет весьма продолжительное мероприятие», — сказал он.
Ранее сегодня Кремль сообщил, что пресс-конференция состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.