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Песков рассказал подробности о предстоящей пресс-конференции Путина

Ведомости

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря, будет дополнена элементами прямой линии, россияне смогут задать свои вопросы президенту, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будут волонтеры ОНФ (Общероссийского народного фронта), как и обещал президент, обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством компьютерного приложения «Москва – Путину» как это обычно бывает», — сказал Песков.

Россияне смогут отправить президенту вопросы и видеосообщения с 6 по 17 декабря. Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт, который заработает в ближайшее время, рассказал он.

По словам Пескова, определить продолжительность предстоящей конференции нельзя, но можно «с уверенностью сказать, что такой симбиоз прямой линии и пресс-конференции, будет весьма продолжительным». «Очевидно, что как всегда это будет весьма продолжительное мероприятие», — сказал он.

Ранее сегодня Кремль сообщил, что пресс-конференция состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных