Лукашенко заявил о перехвате закрытой пресс-конференции белорусской оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики перехватили закрытую пресс-конференцию «беглых» лидеров белорусской оппозиции.
«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, всех этих беглых. Они проводят закрытую пресс-конференцию. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал он.
То, что Тихановская «ничего не решает», ему было и прежде известно, добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что в Польше предлагали убедить ряд других стран прекратить экспортировать в Белоруссию продовольствие из-за опасности коронавируса, что должно обрушить экономику страны.
По его словам, Польша призвала НАТО учредить «специальные силы безопасности» для «борьбы» с белорусской властью и заявила о намерении использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.