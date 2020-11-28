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Лукашенко заявил о перехвате закрытой пресс-конференции белорусской оппозиции

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики перехватили закрытую пресс-конференцию «беглых» лидеров белорусской оппозиции.

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, всех этих беглых. Они проводят закрытую пресс-конференцию. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал он.

То, что Тихановская «ничего не решает», ему было и прежде известно, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Польше предлагали убедить ряд других стран прекратить экспортировать в Белоруссию продовольствие из-за опасности коронавируса, что должно обрушить экономику страны.

По его словам, Польша призвала НАТО учредить «специальные силы безопасности» для «борьбы» с белорусской властью и заявила о намерении использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

Ранее по теме: Лукашенко пообещал уйти с поста президента при новой Конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных