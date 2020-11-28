Лукашенко заявил о перехвате закрытой пресс-конференции белорусской оппозиции

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, всех этих беглых. Они проводят закрытую пресс-конференцию. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал он.