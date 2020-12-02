Байден заявил о намерении вернуть США в ядерную сделку с Ираном
США вернутся в ядерную сделку, из которой вышли по решению президента Дональда Трампа в 2018 г., заявил кандидат в президенты от демократов Джо Байден в интервью New York Times.
По словам Байдена, он, как и обещал в своей предвыборной программе, приложит усилия по возвращению Вашингтона в ядерную сделку. «Это будет трудно, но да», — сказал политик. Он подтвердил, что это будет «стартовой точкой для дальнейших переговоров» по снятию наложенных Трампом санкций.
«Лучший способ достичь некоторой стабильности в регионе это заняться ядерной программой Ирана», — сказал Байден. По его словам, если Тегеран все же получит подобное оружие, несмотря на санкционное давление, это подтолкнет Турцию, Египет и другие ближневосточные страны к попыткам заполучить аналогичные технологии.
«Последнее, чего бы мы хотели, это чтобы в данном регионе началась ядерная гонка», — подчеркнул Байден. Он отметил, что для недопущения этой ситуации стоит связать Иран обязательствами, попутно облегчив наложенные на него ограничения «в тесной координации с нашими партнерами и союзниками».
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Последний пакет ограничений был восстановлен 20 сентября.
Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, в том числе и Тегеран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Иран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку. Соответствующий законопроект уже внесен в иранский парламент.
Байден, согласно предварительным результатам основного дня голосования 3 ноября, набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, (для победы необходимо 270). С победой в выборах президента США его поздравили Китай, страны Евросоюза, а также генсек ООН Антониу Гуттериш. Однако штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где тот проиграл, для пересчета результатов. Окончательные результаты с учетом поданных жалоб пока не обнародованы.