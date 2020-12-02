Глава Приднестровья ответил на заявление Санду о выводе российских миротворцев

«Вместо того, чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему "вывода войск"», — объяснил Красносельский. Он призвал власти Молдавии сфокусироваться на актуальных проблемах переговорного процесса и не тратить время на «заведомо бесперспективные дискуссии».