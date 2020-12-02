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Глава Приднестровья ответил на заявление Санду о выводе российских миротворцев

Ведомости

Призыв избранного президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья является попыткой подмены понятий, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете».

«На фоне очевидной неготовности Молдовы к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой осуществить подмену понятий», — сказал Красносельский. Он отметил, что таким образом Кишинев пытается «сместить акценты» с реальной повестки молдо-приднестровского диалога, в котором в последние годы наблюдается стагнация из-за нежелания молдавской стороны выполнять взятые на себя обязательства.

«Вместо того, чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему "вывода войск"», — объяснил Красносельский. Он призвал власти Молдавии сфокусироваться на актуальных проблемах переговорного процесса и не тратить время на «заведомо бесперспективные дискуссии».

Глава региона подчеркнул, что российские военные на протяжении нескольких веков являются неотъемлемой частью системы безопасности Приднестровья. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится там на легитимной основе. Трехсторонняя миротворческая миссия под эгидой России «смогла остановить кровопролитие в 1992 г. и создать прочную основу для урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами». Оснований для изменения действующего формата миротворческой операции нет, добавил он.

Ранее Санду выступила за вывод оперативной группы войск России из Приднестровья и предложила заменить российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия вряд ли сможет принять это «достаточно безответственное» требование.

Ранее по теме: Лавров ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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