В Турции рассказали о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о строительстве совместного с Россией центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает Anadolu.
«Строительство здания центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки», — сказал Акар. «Офицеры двух стран будут сообща участвовать в мониторинге режима прекращения огня с тем, чтобы перемирие носило долгосрочный характер», — добавил турецкий министр.
При этом он отметил, что турецкие специалисты также продолжают программу повышения уровня подготовки ВС Азербайджана.
«Мы готовы делать все возможное для наших братьев в Азербайджане. В этом не может быть никакого сомнения», — сказал глава турецкого ведомства.
Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября при посредничестве России.
Так, боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов Карабаха должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Первые подразделения российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября.