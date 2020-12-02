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В Турции рассказали о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху

Ведомости

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о строительстве совместного с Россией центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает Anadolu.

«Строительство здания центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки», — сказал Акар. «Офицеры двух стран будут сообща участвовать в мониторинге режима прекращения огня с тем, чтобы перемирие носило долгосрочный характер», — добавил турецкий министр.

При этом он отметил, что турецкие специалисты также продолжают программу повышения уровня подготовки ВС Азербайджана.

«Мы готовы делать все возможное для наших братьев в Азербайджане. В этом не может быть никакого сомнения», — сказал глава турецкого ведомства.

Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября при посредничестве России.

Так, боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов Карабаха должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Первые подразделения российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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