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Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в международной политике

Ведомости

Международный порядок скатывается в сторону «управляемого хаоса», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает его пресс-служба.

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — сказал Лукашенко. 

Он отметил, что пандемия коронавируса осложнила проблемы международного взаимодействия и спровоцировала обострение социальных конфликтов. В качестве примера президент привел беспорядки в США и странах Европы. «Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства», — подчеркнул Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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