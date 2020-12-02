Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в международной политике

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.