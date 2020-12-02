Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в международной политике
Международный порядок скатывается в сторону «управляемого хаоса», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает его пресс-служба.
«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что пандемия коронавируса осложнила проблемы международного взаимодействия и спровоцировала обострение социальных конфликтов. В качестве примера президент привел беспорядки в США и странах Европы. «Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства», — подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.