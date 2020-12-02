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Лукашенко заявил о намерении НАТО захватить западную часть Белоруссии

Ведомости

НАТО создает военную группировку, нацеленную на захват западных земель Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство «БелТА».

«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — сказал Лукашенко.

Глава республики добавил, что причиной обострения ситуации в Белоруссии является «внешнее вмешательство». При этом события в стране выступают «трамплином для давления» на Россию, подчеркнул он. 

Он призвал страны ОДКБ вместе противостоять внешним угрозам. Иначе «поодиночке разберут и используют», предупредил Лукашенко.

Волнения в Белоруссии начались после проведения там 9 августа выборов президента. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым, Лукашенко поддержало 80,08% избирателей. После этого, 22 августа, глава государства привел вооруженные силы республики в боевую готовность, мотивируя это «шевелениями» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Он также заявил, что альянс делает «недружественные шаги» у белорусских границ.

Ранее по теме: Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в международной политике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных