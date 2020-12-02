Лукашенко заявил о намерении НАТО захватить западную часть Белоруссии
НАТО создает военную группировку, нацеленную на захват западных земель Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство «БелТА».
«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — сказал Лукашенко.
Глава республики добавил, что причиной обострения ситуации в Белоруссии является «внешнее вмешательство». При этом события в стране выступают «трамплином для давления» на Россию, подчеркнул он.
Он призвал страны ОДКБ вместе противостоять внешним угрозам. Иначе «поодиночке разберут и используют», предупредил Лукашенко.
Волнения в Белоруссии начались после проведения там 9 августа выборов президента. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым, Лукашенко поддержало 80,08% избирателей. После этого, 22 августа, глава государства привел вооруженные силы республики в боевую готовность, мотивируя это «шевелениями» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Он также заявил, что альянс делает «недружественные шаги» у белорусских границ.