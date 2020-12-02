Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

В Ереване проходит масштабная акция с требованием отставки Пашиняна

Ведомости

В Ереване проходит акция оппозиции, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. По информации агентства, демонстранты перекрывают центральные улицы города, в том числе центральный проспект Маштоца, создавая заторы.

Полиция применила силу в отношении журналистов и операторов, некоторых пытались задержать. 

Пашинян ранее обратился к своим соотечественникам в Facebook с призывом работать над стабилизацией ситуации в Армении, чтобы сконцентрироваться на возращении пленных из Азербайджана.

«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является вопрос о пленных, пропавших без вести и возможных укрывшихся, этот вопрос необходимо решить очень быстро», — заявил он. 

В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из Нагорного Карабаха, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной НКР Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется Нагорно-Карабахской республикой. Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.

После заключения соглашения в Ереване начались протесты. Оппозиция Армении называет эти договоренности «предательством Арцаха».

Ранее по теме: В Азербайджане учредили День Победы в войне за Нагорный Карабах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных