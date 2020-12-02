В Ереване проходит масштабная акция с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит акция оппозиции, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. По информации агентства, демонстранты перекрывают центральные улицы города, в том числе центральный проспект Маштоца, создавая заторы.
Полиция применила силу в отношении журналистов и операторов, некоторых пытались задержать.
Пашинян ранее обратился к своим соотечественникам в Facebook с призывом работать над стабилизацией ситуации в Армении, чтобы сконцентрироваться на возращении пленных из Азербайджана.
«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять ее. Самым важным сейчас является вопрос о пленных, пропавших без вести и возможных укрывшихся, этот вопрос необходимо решить очень быстро», — заявил он.
В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из Нагорного Карабаха, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной НКР Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется Нагорно-Карабахской республикой. Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.
После заключения соглашения в Ереване начались протесты. Оппозиция Армении называет эти договоренности «предательством Арцаха».