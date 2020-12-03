Оппозиция Армении выдвинула кандидата в премьер-министры
Оппозиция выдвинула экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна на пост главы временного правительства страны, сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Дашнакцутюн».
«Кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества», сформированного 17 оппозиционными политическими силами, является первый премьер-министр Армении, бывший министр обороны и бывший председатель Общественного совета Вазген Манукян», — говорится в сообщении.
«Движение за спасение отечества» также сформировало свой совет, председателем которого стал Манукян, а координатором — представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Манукян — один из основателей движения за независимость Нагорного Карабаха. В 1990-1991 гг. был первым главой правительства независимой Армении, в 1992-1993 гг. занимал пост главы Минобороны страны и курировал ВПК республики, один из создателей армянских вооруженных сил. После отставки занимался общественно-политической деятельностью.
Оппозиция Армении призывает премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе 9 ноября. По нему непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство. В Ереване с середины ноября идут акции протеста против Пашиняна.