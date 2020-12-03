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Оппозиция Армении выдвинула кандидата в премьер-министры

Ведомости

Оппозиция выдвинула экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна на пост главы временного правительства страны, сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Дашнакцутюн».

«Кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества», сформированного 17 оппозиционными политическими силами, является первый премьер-министр Армении, бывший министр обороны и бывший председатель Общественного совета Вазген Манукян», — говорится в сообщении.

«Движение за спасение отечества» также сформировало свой совет, председателем которого стал Манукян, а координатором — представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Манукян — один из основателей движения за независимость Нагорного Карабаха. В 1990-1991 гг. был первым главой правительства независимой Армении, в 1992-1993 гг. занимал пост главы Минобороны страны и курировал ВПК республики, один из создателей армянских вооруженных сил. После отставки занимался общественно-политической деятельностью.

Оппозиция Армении призывает премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе 9 ноября. По нему непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство. В Ереване с середины ноября идут акции протеста против Пашиняна.

Ранее по теме: Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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