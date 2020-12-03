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В ЦИК назвали стоимость довыборов в Госдуму по четырем округам

Ведомости

Расходы федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по четырем одномандатным округам 13 сентября текущего года составили около 300 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ЦИК, который одобрила контрольно-ревизионная служба, а позднее его утвердит комиссия. Затем его направят в Госдуму и Совет Федерации.

«Согласно отчету, на подготовку и проведение дополнительных выборов из федерального бюджета было выделено 338 млн 688 тыс. рублей, общие расходы составили 300 млн 149 тыс. руб.», — уточняет агентство. При этом основную часть средств — 291 млн 92 тыс. руб. — распределили между избирательными комиссиями субъектов, которые организовывали выборы. Отмечается, что ЦИК РФ на исполнение своих полномочий потратил 9 млн 57 тыс. руб.

13 сентября прошел единый день голосования в 83 регионах. 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещено более 78 тыс. мандатов. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах – Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – назначение глав состоялось через голосование в парламенте.

В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов – выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах – выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхове Иркутской области, Черногорске Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных