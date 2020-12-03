В ЦИК назвали стоимость довыборов в Госдуму по четырем округам

13 сентября прошел единый день голосования в 83 регионах. 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещено более 78 тыс. мандатов. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах – Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – назначение глав состоялось через голосование в парламенте.