Власти Молдавии отказались передать США землю под новое посольство

Решение о передаче США территории главного стадиона Молдавии было инициировано прежним правительством Павла Филипа. В 2018 г. оно было заблокировано президентом страны Игорем Додоном. Додон предлагал вместо посольства благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а для посольства США подыскать другое место.