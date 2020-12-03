Власти Молдавии отказались передать США землю под новое посольство
Парламент Молдавии отказался предоставить территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового посольства США. Ранее это решение было одобрено прежними властями, а сейчас против него проголосовали депутаты.
«Решение утверждено во втором, финальном чтении голосами 51 депутата», — цитирует ТАСС вице-председателя законодательного органа Влада Батрынча. Этому решению попытались воспрепятствовать депутаты от «Партии действия и солидарности», а также «Платформы достоинство и правда», которые заблокировали трибуну и физически мешали проведению заседания, отмечает агентство.
Решение о передаче США территории главного стадиона Молдавии было инициировано прежним правительством Павла Филипа. В 2018 г. оно было заблокировано президентом страны Игорем Додоном. Додон предлагал вместо посольства благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а для посольства США подыскать другое место.
При этом при уходе бывший кабинет Филипа пытался заверить все документы по передаче земли под американское дипведомство, однако под давлением общественности решение было признано незаконным.