Санду анонсировала массовую акцию с требованием роспуска парламента Молдавии
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишиневе 6 декабря пройдет акция протеста с требованием роспуска парламента. Заявление было сделано в ходе брифинга после заседания парламента.
«Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку», — цитирует ТАСС Санду.
Она также заявила о планах оспорить в Конституционном суде решения парламента, на заседании которого депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности (СИБ).
«СИБ — это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель — борьба с коррупцией», — отметила она.
СИБ уже находилась в подчинении парламента, но в 2019 г. ее переподчинили президенту. Однако в ноябре 2020 г. социалисты внесли предложение о возвращении контроля заксобрания над ведомством, так как избранный президент страны Майя Санду имеет двойное гражданство (Молдавии и Румынии). Сегодня парламент страны проголосовал за принятие такого решения.
Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.