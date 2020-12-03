Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Санду анонсировала массовую акцию с требованием роспуска парламента Молдавии

Ведомости

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишиневе 6 декабря пройдет акция протеста с требованием роспуска парламента. Заявление было сделано в ходе брифинга после заседания парламента.

«Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку», — цитирует ТАСС Санду.

Она также заявила о планах оспорить в Конституционном суде решения парламента, на заседании которого депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности (СИБ).

«СИБ — это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель — борьба с коррупцией», — отметила она.

СИБ уже находилась в подчинении парламента, но в 2019 г. ее переподчинили президенту. Однако в ноябре 2020 г. социалисты внесли предложение о возвращении контроля заксобрания над ведомством, так как избранный президент страны Майя Санду имеет двойное гражданство (Молдавии и Румынии). Сегодня парламент страны проголосовал за принятие такого решения.

Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.

Ранее по теме: Парламент Молдавии урезал полномочия президента после избрания Санду

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных