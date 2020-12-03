Лавров и Гутерриш обсудили роль ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили роль организации в решении гуманитарных проблем Нагорного Карабаха, говорится в сообщении МИД.
Генсек ООН «приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе», указывается в сообщении.
Лавров и Гутерриш также рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.
Ранее сегодня главы МИД стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) потребовали, чтобы иностранные наемники покинули Нагорный Карабах, а также призвали Баку и Ереван поспособствовать этому.