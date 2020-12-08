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Шведский бизнесмен поддержал Россию в вопросе принадлежности Крыма

Ведомости

Крым всегда принадлежал России и был передан Украине «во время пьяного застолья», поэтому нужно было сразу вернуть его после распада СССР, заявил в интервью газете Dagens Nyheter глава одной из крупнейших судоходных компаний в мире Stena Line Дэн Стен Оллсен.

«Я считаю, что не вернуть Крым россиянам сразу (после распада СССР. — прим. Ред.) — это была чертовски плохая идея. Потому что он всегда принадлежал им», — сказал бизнесмен (цитата по ТАСС). Он также отметил, что передача полуострова в 1954 г. Украине была «административной мерой», принятой первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым «во время пьяного застолья».

Оллсен заявил, что Россия вернула себе Крым после расширения НАТО в восточном направлении. По словам бизнесмена, в этом случае появился риск, что однажды страна не сможет иметь на полуострове военно-морскую базу, что привело бы к «концу нации».

Предприниматель также отметил, что тот факт, что страны Запада осуждают присоединение Крыма Россией, не должен мешать людям иметь собственное мнение по данному вопросу. 

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В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века. Запад счел присоединение территории «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных