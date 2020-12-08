Шведский бизнесмен поддержал Россию в вопросе принадлежности Крыма
Крым всегда принадлежал России и был передан Украине «во время пьяного застолья», поэтому нужно было сразу вернуть его после распада СССР, заявил в интервью газете Dagens Nyheter глава одной из крупнейших судоходных компаний в мире Stena Line Дэн Стен Оллсен.
«Я считаю, что не вернуть Крым россиянам сразу (после распада СССР. — прим. Ред.) — это была чертовски плохая идея. Потому что он всегда принадлежал им», — сказал бизнесмен (цитата по ТАСС). Он также отметил, что передача полуострова в 1954 г. Украине была «административной мерой», принятой первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым «во время пьяного застолья».
Оллсен заявил, что Россия вернула себе Крым после расширения НАТО в восточном направлении. По словам бизнесмена, в этом случае появился риск, что однажды страна не сможет иметь на полуострове военно-морскую базу, что привело бы к «концу нации».
Предприниматель также отметил, что тот факт, что страны Запада осуждают присоединение Крыма Россией, не должен мешать людям иметь собственное мнение по данному вопросу.
В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века. Запад счел присоединение территории «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.