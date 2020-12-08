Шведский бизнесмен поддержал Россию в вопросе принадлежности Крыма

«Я считаю, что не вернуть Крым россиянам сразу (после распада СССР. — прим. Ред.) — это была чертовски плохая идея. Потому что он всегда принадлежал им», — сказал бизнесмен (цитата по ТАСС). Он также отметил, что передача полуострова в 1954 г. Украине была «административной мерой», принятой первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым «во время пьяного застолья».