Путин подписал закон о Госсовете

Ранее документ одобрил Совфед. Госдума приняла закон в третьем чтении 25 ноября. Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок в Основной закон в 2020 г. Раньше отдельного закона, регулирующего деятельность Госсовета, не было.