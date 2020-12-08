Путин подписал закон о Госсовете
Президент России Владимир Путин подписал закон о Госсовете, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.
Ранее документ одобрил Совфед. Госдума приняла закон в третьем чтении 25 ноября. Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок в Основной закон в 2020 г. Раньше отдельного закона, регулирующего деятельность Госсовета, не было.
Согласно документу, Госсовет – государственный орган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.
Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, вопросам взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.