Совфед одобрил закон о Госсовете
Совет Федерации одобрил закон о государственном совете, сообщили в пресс-службе Совфеда. Законопроект был разработан в развитие норм обновленной Конституции. Он определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что закон подготовлен во исполнение поправок к Конституции. Им определяется место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.
В состав органа входят председатель, которым является президент России, а также председатели правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, руководитель администрации президента, руководители российских субъектов. По решению президента в состав совета могут быть включены представители политических партий, местного самоуправления и другие лица, объяснили в Совфеде.
Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Дума приняла его в третьем чтении 25 ноября. Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок в Основной закон в 2020 г. Раньше отдельного закона, регулирующего деятельность Госсовета, не было.
Госсовет – согласно документу – госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства. Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, вопросам взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее объяснял, что Госсовет не дублирует и не может дублировать функционал других органов власти: это орган при президенте, созданный «для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений».