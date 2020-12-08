Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений между Россией и ФРГ
Диалог Москвы и Берлина нуждается в переосмыслении и перезагрузке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщает ТАСС.
«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал Лавров. Он отметил, что приезд депутатов в Россию является «очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения».
Министр подчеркнул, что в отношениях между Москвой и Берлином «накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться».
Ранее Лавров заявил, что потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным, и Берлин сейчас взял курс на «сдерживание» России. По его словам, в адрес РФ звучат голословные обвинения, ультиматумы и угрозы. Налицо «зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», отметил министр.