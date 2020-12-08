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Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений между Россией и ФРГ

Ведомости

Диалог Москвы и Берлина нуждается в переосмыслении и перезагрузке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщает ТАСС.

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал Лавров. Он отметил, что приезд депутатов в Россию является «очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения». 

Министр подчеркнул, что в отношениях между Москвой и Берлином «накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться». 

Ранее Лавров заявил, что потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным, и Берлин сейчас взял курс на «сдерживание» России. По его словам, в адрес РФ звучат голословные обвинения, ультиматумы и угрозы. Налицо «зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», отметил министр.

Ранее по теме: Лавров обвинил Германию в проведении политики сдерживания России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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