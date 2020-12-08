Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений между Россией и ФРГ

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал Лавров. Он отметил, что приезд депутатов в Россию является «очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения».