Додон утвердил урезание полномочий президента Молдавии в пользу парламента

Национальное заксобрание одобрило 3 декабря эти нововведения в связи с тем, что избранный президент Молдавии Майя Санду имеет второе гражданство — румынское. Санду, в свою очередь, призвала действующее правительство Додона уйти досрочно в отставку, чтобы стал возможен роспуск парламента. По ее словам, нынешний состав национального заксобрания «нарушает конституцию» и «грабит страну».