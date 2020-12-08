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Додон утвердил урезание полномочий президента Молдавии в пользу парламента

Ведомости

Действующий президент Молдавии Игорь Додон утвердил решение парламента о выводе из-под контроля президента страны Службы информации и безопасности (СИБ) и передачи его парламенту.

«Да, президент промульгировал это решение парламента», — заявили в пресс-службе главы государства (цитата по ТАСС). Ранее Конституционный суд страны приостановил решение парламента о выводе СИБ из-под контроля президента страны. Он мотивировал это тем, что в случае изменения подотчетности службы возможны «непоправимые негативные последствия».

Национальное заксобрание одобрило 3 декабря эти нововведения в связи с тем, что избранный президент Молдавии Майя Санду имеет второе гражданство — румынское. Санду, в свою очередь, призвала действующее правительство Додона уйти досрочно в отставку, чтобы стал возможен роспуск парламента. По ее словам, нынешний состав национального заксобрания «нарушает конституцию» и «грабит страну».

Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.

Ранее по теме: Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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