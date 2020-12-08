Додон утвердил урезание полномочий президента Молдавии в пользу парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон утвердил решение парламента о выводе из-под контроля президента страны Службы информации и безопасности (СИБ) и передачи его парламенту.
«Да, президент промульгировал это решение парламента», — заявили в пресс-службе главы государства (цитата по ТАСС). Ранее Конституционный суд страны приостановил решение парламента о выводе СИБ из-под контроля президента страны. Он мотивировал это тем, что в случае изменения подотчетности службы возможны «непоправимые негативные последствия».
Национальное заксобрание одобрило 3 декабря эти нововведения в связи с тем, что избранный президент Молдавии Майя Санду имеет второе гражданство — румынское. Санду, в свою очередь, призвала действующее правительство Додона уйти досрочно в отставку, чтобы стал возможен роспуск парламента. По ее словам, нынешний состав национального заксобрания «нарушает конституцию» и «грабит страну».
Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.