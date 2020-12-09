В конгрессе США одобрили бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Также в проекте предлагается ввести дополнительные санкции против Турции «за покупку российской системы противоракетной обороны». Кроме того, бюджет включает выделение военной помощи Украине на $250 млн, трехпроцентное повышение зарплат для военных, меры по сдерживанию России и Китая, а также и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.