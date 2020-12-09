В конгрессе США одобрили бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете страны на $740,5 млрд, сообщил Bloomberg. В документе предлагается ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».
Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода. Помимо этого, законопроект предлагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на судах, принимающих участие в строительстве.
Также в проекте предлагается ввести дополнительные санкции против Турции «за покупку российской системы противоракетной обороны». Кроме того, бюджет включает выделение военной помощи Украине на $250 млн, трехпроцентное повышение зарплат для военных, меры по сдерживанию России и Китая, а также и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы.
В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. В Кремле санкции против газопровода называют «недобросовестной конкуренцией».