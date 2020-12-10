В США в отношении сына Байдена начали налоговое расследование
Прокуратура США в штате Делавэр начала налоговое расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который, по предварительным подсчетам, побеждает на нынешних выборах президента страны. Об этом Байден-младший сообщил в заявлении, опубликованном на сайте штаба его отца.
«Прокуратура США в Делавэре сообщила моему юрисконсульту, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — сказано в заявлении.
К сообщению также прилагается заявление Байдена-старшего. В нем сказано, что «избранный президент глубоко гордится своим сыном», который преодолел трудные испытания, в том числе «жестокие личные нападки» в его сторону, наблюдавшиеся в последние месяцы.
По данным CNN, следователи изучают, не нарушали ли Байден-младший и его соратники налоговое законодательство при ведении бизнеса в других странах, преимущественно в Китае. Также проверяется, не участвовал ли сын будущего президента США в отмывании денег.
Как пишет агентство, расследование было начато в 2018 г. Байден-старший в нем не фигурирует.
В октябре действующий президент США Дональд Трамп обвинил обоих Байденов в участии в коррупционных схемах. Байдена-старшего — в использовании своего положения для помощи сыну, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг. Кроме того, Трамп обвинял самого Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность Burisma. Вдобавок адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об обнаружении в ноутбуке Байдена-младшего многочисленных фотографий несовершеннолетних девушек.