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В США в отношении сына Байдена начали налоговое расследование

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Прокуратура США в штате Делавэр начала налоговое расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который, по предварительным подсчетам, побеждает на нынешних выборах президента страны. Об этом Байден-младший сообщил в заявлении, опубликованном на сайте штаба его отца.

«Прокуратура США в Делавэре сообщила моему юрисконсульту, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — сказано в заявлении.

К сообщению также прилагается заявление Байдена-старшего. В нем сказано, что «избранный президент глубоко гордится своим сыном», который преодолел трудные испытания, в том числе «жестокие личные нападки» в его сторону, наблюдавшиеся в последние месяцы.

По данным CNN, следователи изучают, не нарушали ли Байден-младший и его соратники налоговое законодательство при ведении бизнеса в других странах, преимущественно в Китае. Также проверяется, не участвовал ли сын будущего президента США в отмывании денег.

Как пишет агентство, расследование было начато в 2018 г. Байден-старший в нем не фигурирует.

В октябре действующий президент США Дональд Трамп обвинил обоих Байденов в участии в коррупционных схемах. Байдена-старшего — в использовании своего положения для помощи сыну, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг. Кроме того, Трамп обвинял самого Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность Burisma. Вдобавок адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об обнаружении в ноутбуке Байдена-младшего многочисленных фотографий несовершеннолетних девушек. 

Ранее по теме: Адвокат Трампа сообщил о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных