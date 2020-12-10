В США в отношении сына Байдена начали налоговое расследование

В октябре действующий президент США Дональд Трамп обвинил обоих Байденов в участии в коррупционных схемах. Байдена-старшего — в использовании своего положения для помощи сыну, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг. Кроме того, Трамп обвинял самого Хантера в том, что он уговорил отца повлиять на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность Burisma. Вдобавок адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об обнаружении в ноутбуке Байдена-младшего многочисленных фотографий несовершеннолетних девушек.