Активисты армянской оппозиции попытались попасть в здание правительства
Порядка ста оппозиционных активистов в Армении попытались войти в здание правительства страны, сообщает ТАСС. Они требовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.
«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком (Николом Пашиняном. — Прим. ТАСС) и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — приводит агентство слова одного из участников акции.
Помимо этого активисты перекрыли движение рядом со зданием армянского правительства. Полиция приступила к задержаниям протестующих. На площади, где расположено здание, скопились силы правоохранителей, они выстроили кордон со щитами. Агентство оценивает ситуацию там как напряженную.
Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку с середины ноября, после подписания им соглашения о перемирии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Экс-глава Минобороны страны Вазген Манукян, один из основателей армянской армии и ВПК, уже выдвинут на пост главы временного правительства. В Ереване уже почти месяц проходят акции протеста.
Соглашение между Арменией и Азербайджаном заключено 9 ноября при посредничестве России. По нему с 10 ноября в Карабахе прекратились бои, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов к началу декабря, а армянской регулярной армии — полностью покинуть регион. Для обеспечения перемирия и связи НКР с Арменией на пять лет введены 2 тыс. российских миротворцев. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и призывает не выполнять соглашение.