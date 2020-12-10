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Активисты армянской оппозиции попытались попасть в здание правительства

Ведомости

Порядка ста оппозиционных активистов в Армении попытались войти в здание правительства страны, сообщает ТАСС. Они требовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком (Николом Пашиняном. — Прим. ТАСС) и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — приводит агентство слова одного из участников акции.

Помимо этого активисты перекрыли движение рядом со зданием армянского правительства. Полиция приступила к задержаниям протестующих. На площади, где расположено здание, скопились силы правоохранителей, они выстроили кордон со щитами. Агентство оценивает ситуацию там как напряженную.

Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку с середины ноября, после подписания им соглашения о перемирии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Экс-глава Минобороны страны Вазген Манукян, один из основателей армянской армии и ВПК, уже выдвинут на пост главы временного правительства. В Ереване уже почти месяц проходят акции протеста.

Соглашение между Арменией и Азербайджаном заключено 9 ноября при посредничестве России. По нему с 10 ноября в Карабахе прекратились бои, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов к началу декабря, а армянской регулярной армии — полностью покинуть регион. Для обеспечения перемирия и связи НКР с Арменией на пять лет введены 2 тыс. российских миротворцев. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и призывает не выполнять соглашение.

Ранее по теме: Оппозиция в Армении выдвигает единого лидера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных