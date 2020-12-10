Путин допустил возможность широкой амнистии в стране
Нужно «посмотреть» на перспективы проведения в России «широкой амнистии», в частности на то, как потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них правонарушения люди окажутся на свободе, сказал президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».
«По поводу широкой амнистии — надо здесь обязательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию, но известно, чем все в царской России закончилось, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки», — сказал Путин.
При это он отметил, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт. «Надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе», — пояснил Путин.