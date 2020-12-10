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Путин допустил возможность широкой амнистии в стране

Ведомости

Нужно «посмотреть» на перспективы проведения в России «широкой амнистии», в частности на то, как потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них правонарушения люди окажутся на свободе, сказал президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».

«По поводу широкой амнистии — надо здесь обязательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию, но известно, чем все в царской России закончилось, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки», — сказал Путин.

При это он отметил, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт. «Надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе», — пояснил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных