Путин допустил возможность широкой амнистии в стране

При это он отметил, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт. «Надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе», — пояснил Путин.