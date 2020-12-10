Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента

«Утверждаются результаты выборов президента республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом республики Молдова», — сказала Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия.