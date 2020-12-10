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Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента

Ведомости

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента республики, на которых победила кандидат от проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КС Домнику Маноле. 

«Утверждаются результаты выборов президента республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом республики Молдова», — сказала Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия.

Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря.

Ранее по теме: Додон утвердил урезание полномочий президента Молдавии в пользу парламента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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