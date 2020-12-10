Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента республики, на которых победила кандидат от проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КС Домнику Маноле.
«Утверждаются результаты выборов президента республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом республики Молдова», — сказала Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия.
Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря.