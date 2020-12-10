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Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов

Ведомости

Россия примет ответные меры на высылку из Нидерландов двух дипломатов, работающих в посольстве РФ в Гааге, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Ответные меры с нашей стороны последуют», — говорится в сообщении. В посольстве подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении дипломатов персонами нон-грата за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. «Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было», — отметили в посольстве.

Ранее Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщила, что двое российских дипломатов в Нидерландах обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну.

Как сообщили в ведомстве, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки.

Ранее по теме: Власти Нидерландов вышлют двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных