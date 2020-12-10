Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов

«Ответные меры с нашей стороны последуют», — говорится в сообщении. В посольстве подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении дипломатов персонами нон-грата за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. «Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было», — отметили в посольстве.