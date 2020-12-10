Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов
Россия примет ответные меры на высылку из Нидерландов двух дипломатов, работающих в посольстве РФ в Гааге, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.
«Ответные меры с нашей стороны последуют», — говорится в сообщении. В посольстве подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении дипломатов персонами нон-грата за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. «Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было», — отметили в посольстве.
Ранее Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщила, что двое российских дипломатов в Нидерландах обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну.
Как сообщили в ведомстве, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки.