Кадыров прокомментировал санкции США против связанных с ним компаний

Кадыров отметил, что не испуган и не удивлен такому шагу США, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики. «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — подчеркнул он.