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Кадыров прокомментировал санкции США против связанных с ним компаний

Ведомости

Новые санкции США против пяти человек и шести юрлиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, «аукнутся» американцам, заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства», — написал Кадыров. 

Ранее Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против пяти человек и шести юрлиц, связанных с Кадыровым. В санкционный список попали промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонд Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова. 

Кадыров отметил, что не испуган и не удивлен такому шагу США, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики. «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — подчеркнул он.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания. Кроме того, в июле 2020 г. Кадыров, его супруга Медни, а также дочери Айшат и Хадижат попали в санкционный список Госдепа США: им запрещен въезд на американскую территорию.

Ранее по теме: США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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