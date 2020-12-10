Кадыров прокомментировал санкции США против связанных с ним компаний
Новые санкции США против пяти человек и шести юрлиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, «аукнутся» американцам, заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
«Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства», — написал Кадыров.
Ранее Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против пяти человек и шести юрлиц, связанных с Кадыровым. В санкционный список попали промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонд Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.
Кадыров отметил, что не испуган и не удивлен такому шагу США, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики. «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — подчеркнул он.
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания. Кроме того, в июле 2020 г. Кадыров, его супруга Медни, а также дочери Айшат и Хадижат попали в санкционный список Госдепа США: им запрещен въезд на американскую территорию.