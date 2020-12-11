Белорусская оппозиция объявила о создании «народных посольств» за границей

Латушко пояснил, что «народные посольства» будут собирать информацию от белорусов, которым нужна помощь, и для распространения данных о реальном положении дел в стране. Посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия, пояснил Латушко. По его словам, инициатива создания таких представительств исходит от участников Всемирного конгресса белорусов, который прошел с 31 октября по 1 ноября с участием около 150 тыс. белорусов, которые живут более чем в 50 странах мира.