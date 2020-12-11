Белорусская оппозиция объявила о создании «народных посольств» за границей
Оппозиция Белоруссии объявила об открытии «народных посольств» Белоруссии в других странах, говорится в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
«Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира», — отмечается в сообщении.
В ходе Zoom-конференции член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко сообщил, что «народные посольства» откроются в 20 странах мира, в том числе в России, Литве, Швеции, Германии, Великобритании и т.д., передает «Интерфакс».
Латушко пояснил, что «народные посольства» будут собирать информацию от белорусов, которым нужна помощь, и для распространения данных о реальном положении дел в стране. Посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия, пояснил Латушко. По его словам, инициатива создания таких представительств исходит от участников Всемирного конгресса белорусов, который прошел с 31 октября по 1 ноября с участием около 150 тыс. белорусов, которые живут более чем в 50 странах мира.
На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США. Белорусская оппозиция создала Координационный совет по передаче власти.