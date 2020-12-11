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Белорусская оппозиция объявила о создании «народных посольств» за границей

Ведомости

Оппозиция Белоруссии объявила об открытии «народных посольств» Белоруссии в других странах, говорится в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 

«Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира», — отмечается в сообщении.

В ходе Zoom-конференции член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко сообщил, что «народные посольства» откроются в 20 странах мира, в том числе в России, Литве, Швеции, Германии, Великобритании и т.д., передает «Интерфакс». 

Латушко пояснил, что «народные посольства» будут собирать информацию от белорусов, которым нужна помощь, и для распространения данных о реальном положении дел в стране. Посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, взаимодействовать с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия, пояснил Латушко. По его словам, инициатива создания таких представительств исходит от участников Всемирного конгресса белорусов, который прошел с 31 октября по 1 ноября с участием около 150 тыс. белорусов, которые живут более чем в 50 странах мира.

На данный момент Тихановская находится в Литве. Туда она уехала после того, как в Белоруссии начались протесты после проведения президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов избирателей. При этом оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Евросоюза и США. Белорусская оппозиция создала Координационный совет по передаче власти. 

Ранее по теме: Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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