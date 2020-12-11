В Азербайджане отменили военное положение
Парламент Азербайджана отменяет с 12 декабря военное положение в стране, действовавшее с 28 сентября, после начала боев в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене 12 декабря военного положения в стране. Днем ранее в Баку прошел военный парад в честь победы в так называемой «Отечественной» войне с Арменией, в котором участвовали азербайджанские и турецкие военнослужащие, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Эрдоган.
Частичное военное положение в Азербайджане введено 28 сентября, через сутки после начала полномасштабных военных действий в Нагорном Карабахе. В с вязи с этим в стране был введен комендантский час с 21:00 до 6:00. Тогда же было введено и полное военное положение в Армении, которое действует до сих пор, а также всеобщая мобилизация мужского населения старше 18 лет. В конце ноября парламент страны отказался отменять военное положение, однако Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, в частности свободы собраний публикаций в СМИ.
9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения к началу декабря вывела из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.