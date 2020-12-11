В Азербайджане отменили военное положение

Частичное военное положение в Азербайджане введено 28 сентября, через сутки после начала полномасштабных военных действий в Нагорном Карабахе. В с вязи с этим в стране был введен комендантский час с 21:00 до 6:00. Тогда же было введено и полное военное положение в Армении, которое действует до сих пор, а также всеобщая мобилизация мужского населения старше 18 лет. В конце ноября парламент страны отказался отменять военное положение, однако Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, в частности свободы собраний публикаций в СМИ.