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В Азербайджане отменили военное положение

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Парламент Азербайджана отменяет с 12 декабря военное положение в стране, действовавшее с 28 сентября, после начала боев в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене 12 декабря военного положения в стране. Днем ранее в Баку прошел военный парад в честь победы в так называемой «Отечественной» войне с Арменией, в котором участвовали азербайджанские и турецкие военнослужащие, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Частичное военное положение в Азербайджане введено 28 сентября, через сутки после начала полномасштабных военных действий в Нагорном Карабахе. В с вязи с этим в стране был введен комендантский час с 21:00 до 6:00. Тогда же было введено и полное военное положение в Армении, которое действует до сих пор, а также всеобщая мобилизация мужского населения старше 18 лет. В конце ноября парламент страны отказался отменять военное положение, однако Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, в частности свободы собраний публикаций в СМИ.

9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения к началу декабря вывела из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.

Ранее по теме: В Баку начался парад в честь победы в Карабахе с участием Эрдогана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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