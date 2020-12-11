Захарова назвала надуманными новые санкции США против России
Новые санкции США против пяти человек и шести юрлиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.
«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами», — сказала Захарова, отметив, что это «неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека»».
Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.
Кадыров, комментируя санкции, заявил, что этот шаг «аукнется» американцам. Он подчеркнул, что не испуган и не удивлен произошедшему, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики.
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания.