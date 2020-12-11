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Захарова назвала надуманными новые санкции США против России

Ведомости

Новые санкции США против пяти человек и шести юрлиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами», — сказала Захарова, отметив, что это «неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека»».

Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.

Кадыров, комментируя санкции, заявил, что этот шаг «аукнется» американцам. Он подчеркнул, что не испуган и не удивлен произошедшему, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики.

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания.

Ранее по теме: Кадыров прокомментировал санкции США против связанных с ним компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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