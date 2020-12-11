Захарова назвала надуманными новые санкции США против России

Минфин США в рамках «Акта Магнитского» ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.