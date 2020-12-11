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Песков объяснил оговорки Путина при высказываниях о деле Сафронова

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину ранее докладывали о деле бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, однако этот вопрос не является главным в повестке главы государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это, конечно, не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента, президент не может быть информирован о деталях каждого следствия или каждого судебного дела, это невозможно. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента. Это абсолютно очевидно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Путин, возможно, запросит информацию по делу Сафронова к своей большой пресс-конференции. Она запланирована на 17 декабря и должна начаться в 12:00 по московскому времени.

Вчера Путин, комментируя дело Сафронова, заявил, что тот совершил преступление, работая в «Роскосмосе», а также назвал его осужденным. В ответ на это в «Роскосмосе» заявили, что экс-советника арестовали за действия, которые он якобы совершил в 2017 г., когда еще не был сотрудником агентства. После этого Песков сказал, что Путин в обоих случаях оговорился, потому что «не владеет деталями следствия».

По данным «Ведомостей», апелляция на избранную меру пресечения пройдет в Мосгорсуде 17  декабря. На этот же день назначена большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, на которой, возможно, его также могут спросить про дело Сафронова.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 УК России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок его содержания под стражей 30 ноября был продлен до 7 марта 2021 г. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а в 2017 г. журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Дело Ивана Сафронова стало президентским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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