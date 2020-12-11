Песков объяснил оговорки Путина при высказываниях о деле Сафронова

Вчера Путин, комментируя дело Сафронова, заявил, что тот совершил преступление, работая в «Роскосмосе», а также назвал его осужденным. В ответ на это в «Роскосмосе» заявили, что экс-советника арестовали за действия, которые он якобы совершил в 2017 г., когда еще не был сотрудником агентства. После этого Песков сказал, что Путин в обоих случаях оговорился, потому что «не владеет деталями следствия».