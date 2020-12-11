В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для иноагентов

В частности, в законопроекте предлагается наказывать штрафом до 300 000 руб. или обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух дет или таким же лишением свободы за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр НКО или общественных объединений-иноагентов. Аналогичное наказание предлагается за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если за это нарушение оно уже несло административную ответственность.