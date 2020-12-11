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В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для иноагентов

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах, в частности, за непредоставление документов в соответствующий реестр или сбор военно-технической информации. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В частности, в законопроекте предлагается наказывать штрафом до 300 000 руб. или обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух дет или таким же лишением свободы за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр НКО или общественных объединений-иноагентов. Аналогичное наказание предлагается за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если за это нарушение оно уже несло административную ответственность.

Кроме того, законопроект подразумевает наказание штрафом до 300 000 руб. или лишением свободы на срок до пяти лет за сбор «чувствительной» военной и военно-технической информации в интересах иностранного государства, международной или иностранной организации, иностранцев и лиц без гражданства.

В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые меры будут способствовать предупреждению соответствующих правонарушений. «[Они] позволят обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства Российской Федерации в части открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны», — следует из документа.

3 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами. В то же время президент России Владимир Путин не исключил возможность доработки законопроекта.

Ранее по теме: Путин допустил доработку законопроекта об иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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