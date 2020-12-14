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Тихановская заявила о неспособности Европы помочь Белоруссии

Ведомости

Европа, несмотря на выраженную Белоруссии солидарность, ничего не может сделать в сложившейся в стране ситуации, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью американскому журналу The New Yorker.

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, они не могли бы стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», — сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция, по словам Тихановской, несколько месяцев работает над введением экономических санкций, «и все это медленно и сложно». Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. «Для нас это болезненно», — подчеркнула Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую.

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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