Тихановская заявила о неспособности Европы помочь Белоруссии
Европа, несмотря на выраженную Белоруссии солидарность, ничего не может сделать в сложившейся в стране ситуации, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью американскому журналу The New Yorker.
«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, они не могли бы стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», — сказала Тихановская.
Белорусская оппозиция, по словам Тихановской, несколько месяцев работает над введением экономических санкций, «и все это медленно и сложно». Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. «Для нас это болезненно», — подчеркнула Тихановская.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.