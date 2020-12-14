Тихановская заявила о неспособности Европы помочь Белоруссии

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, они не могли бы стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», — сказала Тихановская.