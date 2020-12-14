Посольство США ответило на информацию о закрытии двух консульств в России

В посольстве напомнили, что в марте этого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции была приостановлена операционная деятельность в генконсульстве США во Владивостоке, сокращена деятельность в генконсульстве в Екатеринбурге (оно оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями) и московском посольстве.