Посольство США ответило на информацию о закрытии двух консульств в России
Посольство США в Москве не опровергло информацию СМИ о возможном закрытии генеральных консульств в Екатеринбурге и во Владивостоке, отметив, что постоянно оценивает свое дипломатическое положение и кадровый состав ради безопасности сотрудников и с учетом рабочих необходимостей. Об этом сообщают «РИА Новости».
В посольстве напомнили, что в марте этого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции была приостановлена операционная деятельность в генконсульстве США во Владивостоке, сокращена деятельность в генконсульстве в Екатеринбурге (оно оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями) и московском посольстве.
«С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности (сотрудников) и рабочих необходимостей», — заявили в посольстве в ответ на вопрос, действительно ли дипломатическая миссия США планирует закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке.
О потенциальном закрытии генконсульств США в двух городах России ранее сегодня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. В самих консульствах отказались комментировать эту информацию.