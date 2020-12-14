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Посольство США ответило на информацию о закрытии двух консульств в России

Ведомости

Посольство США в Москве не опровергло информацию СМИ о возможном закрытии генеральных консульств в Екатеринбурге и во Владивостоке, отметив, что постоянно оценивает свое дипломатическое положение и кадровый состав ради безопасности сотрудников и с учетом рабочих необходимостей. Об этом сообщают «РИА Новости».

В посольстве напомнили, что в марте этого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции была приостановлена операционная деятельность в генконсульстве США во Владивостоке, сокращена деятельность в генконсульстве в Екатеринбурге (оно оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями) и московском посольстве. 

«С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности (сотрудников) и рабочих необходимостей», — заявили в посольстве в ответ на вопрос, действительно ли дипломатическая миссия США планирует закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

О потенциальном закрытии генконсульств США в двух городах России ранее сегодня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. В самих консульствах отказались комментировать эту информацию.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии двух консульств США в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных