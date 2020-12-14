Голосование выборщиков завершилось в более чем 20 американских штатах
Коллегия выборщиков из 50 штатов США и округа Колумбия приступила к голосованию, в ходе которого станет ясно, кто займет пост президента США в ближайшие четыре года — действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп или бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. На данный момент голосование завершилось в 23 штатах. Сейчас победу одерживает Байден, передает The Washington Post.
Пока Байден победил в 13 штатах, набрав 146 голосов выборщиков. Трамп — в 10, у него 103 голоса. Для того, чтобы стать президентом, необходимо 270.
Всего в США 538 выборщиков. В разном количестве они распределены по штатам. Меньше всего их на Аляске, в Делавэре, Вермонте и в округе Колумбия — по три. Больше всего — в Калифорнии — 55. Выборщики являются представителями обеих партий. Фактически они выражают волю большей части населения своих штатов.
Голосование выборщиков является вторым этапом в избирательной системе США. Сначала голосуют обычные граждане от каждого штата. Затем происходит подсчет бюллетеней и становится известно, какого кандидата поддержало большинство. В итоге голоса всех выборщиков штата отдаются выборщикам победившей на первом этапе голосования партии.
Народное голосование состоялось в США 3 ноября. По предварительным подсчетам, опубликованным Fox News, большинство избирателей поддержало Джо Байдена, у него может быть 306 голосов, у Трампа — 232.