Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Голосование выборщиков завершилось в более чем 20 американских штатах

Ведомости

Коллегия выборщиков из 50 штатов США и округа Колумбия приступила к голосованию, в ходе которого станет ясно, кто займет пост президента США в ближайшие четыре года — действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп или бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. На данный момент голосование завершилось в 23 штатах. Сейчас победу одерживает Байден, передает The Washington Post.

Пока Байден победил в 13 штатах, набрав 146 голосов выборщиков. Трамп — в 10, у него 103 голоса. Для того, чтобы стать президентом, необходимо 270.

Всего в США 538 выборщиков. В разном количестве они распределены по штатам. Меньше всего их на Аляске, в Делавэре, Вермонте и в округе Колумбия — по три. Больше всего — в Калифорнии — 55. Выборщики являются представителями обеих партий. Фактически они выражают волю большей части населения своих штатов.

Голосование выборщиков является вторым этапом в избирательной системе США. Сначала голосуют обычные граждане от каждого штата. Затем происходит подсчет бюллетеней и становится известно, какого кандидата поддержало большинство. В итоге голоса всех выборщиков штата отдаются выборщикам победившей на первом этапе голосования партии.

Народное голосование состоялось в США 3 ноября. По предварительным подсчетам, опубликованным Fox News, большинство избирателей поддержало Джо Байдена, у него может быть 306 голосов, у Трампа — 232.

Ранее по теме: Журнал Time назвал Байдена и Харрис людьми года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных