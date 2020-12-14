Голосование выборщиков завершилось в более чем 20 американских штатах

Всего в США 538 выборщиков. В разном количестве они распределены по штатам. Меньше всего их на Аляске, в Делавэре, Вермонте и в округе Колумбия — по три. Больше всего — в Калифорнии — 55. Выборщики являются представителями обеих партий. Фактически они выражают волю большей части населения своих штатов.