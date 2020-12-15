Роман Путин создал партию «Россия без коррупции»
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции». Решение об учреждении партии было принято единогласно на съезде, прошедшем в Москве, передает «Интерфакс».
Партия «Россия без коррупции» двоюродного племянника Путина для своего первого съезда выбрала легендарный ресторан «Яръ» с мраморными колоннами и золотисто-красными шторами— Дождь (@tvrain) December 15, 2020
Андрей Никеричев / Агентство «Москва» pic.twitter.com/o74cbCJlfh
Руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова ранее сообщила агентству, что съезд по утверждению руководства и программы партии пройдет 15 декабря. Участие в съезде примут делегаты из 53 регионов России, по 2 человека от каждого региона (всего 106 делегатов).
По итогам съезда все единогласно поддержали решение создать партию, никто из них не воздержался и не проголосовал против.
Съезд также утвердил устав и программу партии. СМИ называют Романа Путина сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента.