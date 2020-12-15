Роман Путин создал партию «Россия без коррупции»

Руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова ранее сообщила агентству, что съезд по утверждению руководства и программы партии пройдет 15 декабря. Участие в съезде примут делегаты из 53 регионов России, по 2 человека от каждого региона (всего 106 делегатов).