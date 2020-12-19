Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы

«Он не выиграл выборы. Он проиграл во всех "колеблющихся" штатах. Затем они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы. Теперь республиканские политики должны бороться, чтобы их великая победа не была украдена. Не будьте слабыми дураками!», — написал Трамп в Twitter.