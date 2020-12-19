Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы
Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах, обвинив избранного президента Джо Байдена в массовых фальсификациях.
«Он не выиграл выборы. Он проиграл во всех "колеблющихся" штатах. Затем они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы. Теперь республиканские политики должны бороться, чтобы их великая победа не была украдена. Не будьте слабыми дураками!», — написал Трамп в Twitter.
Ранее 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.
После объявления результатов голосования коллегии выборщиков президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой, пожелав ему «всяческих успехов». Президент также выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Путин отметил, что сотрудничество России и США, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения, «отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества».