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Рогозин назвал новые санкции США глупыми и незаконными

Ведомости

Американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконны и глупы. С таким утверждением выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».

«Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — сказал Рогозин. По его словам, они глупы, поскольку «к конечным военным пользователям произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются».

21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 45 российских компаний, среди которых входящие в «Роскосмос» Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.

Рогозин отметил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС. В нем постоянно находятся специалисты НАСА. «Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?»,— сказал глава «Роскосмоса».

Ранее по теме: США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных