Рогозин назвал новые санкции США глупыми и незаконными
Американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконны и глупы. С таким утверждением выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого передает «РИА Новости».
«Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — сказал Рогозин. По его словам, они глупы, поскольку «к конечным военным пользователям произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются».
21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 45 российских компаний, среди которых входящие в «Роскосмос» Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.
Рогозин отметил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС. В нем постоянно находятся специалисты НАСА. «Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?»,— сказал глава «Роскосмоса».