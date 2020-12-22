Рогозин назвал новые санкции США глупыми и незаконными

Рогозин отметил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, а в его состав входит Центр управления полетами МКС. В нем постоянно находятся специалисты НАСА. «Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?»,— сказал глава «Роскосмоса».