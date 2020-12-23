Российский дипломат в ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену, покидающему Совбез 1 января, избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме и проводил его афоризмом писателя Михаила Жванецкого.
С начала 2021 г. Германия перестает быть непостоянным членом Совеза ООН после двухлетнего членства. «Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите"», — сказал Полянский (цитата по «Интерфаксу»). Он также пожелал Хойсгейну удачи «на любом поприще», которым он займется.
Перед этим Полянский ответил на предложение немецкого дипломата обратить внимание на публикации издания Der Spiegel о деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Полянский в ответ заявил, что Россия доверяет только не вызывающим сомнения фактам.
«В данном же случае степень абсурдности упомянутых вами журналистских утверждений просто зашкаливает. Даже как-то неудобно, что подобный низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете вы, Кристоф, политический дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека», — добавил Полянский.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Сперва основателя ФБК госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.
21 декабря Навальный опубликовал на YouTube телефонный разговор с Константином Кудрявцевым, входившим, по словам политика, в группу сотрудников ФСБ, которые якобы пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. Задавая уточняющие вопросы, он получил ответы, из которых следовало, что отравляющее вещество было нанесено в том числе на швы трусов политика, «в гульфиковой зоне», а после окончания операции была проведена зачистка одежды Навального.
В центре общественных связей ФСБ заявили 21 декабря «Интерфаксу», что разговор Навального и Кудрявцева – это подделка.