В МИДе не ждут от администрации Байдена ничего хорошего
МИД России не ждет ничего хорошего от администрации избранного президента США Джо Байдена, которая начнет работу в конце января. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».
«Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны», — сказал Рябков. Он добавил, что если Вашингтон после прихода к власти администрации Байдена все же захочет обсуждать проблемы американо-российских отношений, МИД России готов пойти навстречу.
«Но общий уклон Вашингтона в то, что только он прав... Я думаю, что мы от него не избавимся и после инаугурации следующего американского президента», — предположил Рябков. Он также ответил отрицательно на вопрос о завязывании Москвой контактов с командой Байдена до его вступления в должность.
«Только через посольства — посольство России в Вашингтоне и посольство США в Москве. Плюс было направлено поздравление президента избранному президенту Байдену», — заявил Рябков на вопрос об актуальном состоянии контактов с американскими властями.
Ранее минфин США ввел санкции против 45 российских ведомств, научных организаций и технологических компаний. Это, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России», «ВСМПО-Ависма» и другие.
Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Кремль назвали подобные действия «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.