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В МИДе не ждут от администрации Байдена ничего хорошего

Ведомости

МИД России не ждет ничего хорошего от администрации избранного президента США Джо Байдена, которая начнет работу в конце января. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны», — сказал Рябков. Он добавил, что если Вашингтон после прихода к власти администрации Байдена все же захочет обсуждать проблемы американо-российских отношений, МИД России готов пойти навстречу.

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«Но общий уклон Вашингтона в то, что только он прав... Я думаю, что мы от него не избавимся и после инаугурации следующего американского президента», — предположил Рябков. Он также ответил отрицательно на вопрос о завязывании Москвой контактов с командой Байдена до его вступления в должность.

«Только через посольства — посольство России в Вашингтоне и посольство США в Москве. Плюс было направлено поздравление президента избранному президенту Байдену», — заявил Рябков на вопрос об актуальном состоянии контактов с американскими властями.

Ранее минфин США ввел санкции против 45 российских ведомств, научных организаций и технологических компаний. Это, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России», «ВСМПО-Ависма» и другие. 

Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Кремль назвали подобные действия «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных