В МИДе не ждут от администрации Байдена ничего хорошего

«Но общий уклон Вашингтона в то, что только он прав... Я думаю, что мы от него не избавимся и после инаугурации следующего американского президента», — предположил Рябков. Он также ответил отрицательно на вопрос о завязывании Москвой контактов с командой Байдена до его вступления в должность.