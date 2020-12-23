Премьер Молдавии объявил об отставке
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о решении уйти в отставку, сообщает «Sputnik Молдова».
«Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них — отставка правительства. В этих условиях я предложу отставку премьера и правительства, чтобы эта процедура началась как можно быстрее», — сказал Кику на брифинге.
Он отметил, что встретится с избранным президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.
15 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, в которых победила кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. По данным ЦИК, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. 6 декабря Санду потребовала от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента.