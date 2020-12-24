Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину и создателям вакцины «Спутник V» за ее поставку. Сообщение опубликовано в его Twitter.
«В Аргентине уже есть вакцина против COVID-19. Наша искренняя благодарность создателям вакцины "Спутник V" вместе с президентом Владимиром Путиным за приверженность, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе», — написал аргентинский президент.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.