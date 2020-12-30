В Сирии трое российских военных получили ранения при обстреле
«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает», — говорится в сообщении.
29 декабря во время вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в Идлибе российский БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, подконтрольной протурецким бандформированиям.
В сообщении говорится, что командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность боевиков, действующих в зоне деэскалации конфликта, к нападению на россиян.
18 ноября в Сирии погибли три солдата и один был ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля, сообщало Минобороны Сирии. Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по иранским силам Кудс и по сирийским войскам.
12 ноября в сирийской провинции Дераа на пути российского патруля взорвалось самодельное устройство. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что в результате взрыва незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет, писал ТАСС.