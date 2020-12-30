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В Сирии трое российских военных получили ранения при обстреле

Ведомости

Трое росийских военных пострадали в Сирии в результате попадания ракеты в БТР, говорится в аккаунте Минобороны в Facebook со ссылкой на брифинг Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии. 

«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает», — говорится в сообщении. 

29 декабря во время вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в Идлибе российский БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, подконтрольной протурецким бандформированиям. 

В сообщении говорится, что командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность боевиков, действующих в зоне деэскалации конфликта, к нападению на россиян.

18 ноября в Сирии погибли три солдата и один был ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля, сообщало Минобороны Сирии. Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по иранским силам Кудс и по сирийским войскам. 

12 ноября в сирийской провинции Дераа на пути российского патруля взорвалось самодельное устройство. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что в результате взрыва незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных