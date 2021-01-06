Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог
Магистратский суд района Вестминстер в Лондоне отказался освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, сообщили «РИА Новости». Ассанж останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
Судьи заявили, что ранее Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На этом же основании они отклоняли предыдущие прошения адвокатов основателя WikiLeaks. Защита Ассанжа заявила, что оспорит решение суда.
4 января суд отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа из-за его слабого психического здоровья. По мнению окружного судьи Ванессы Барайцер, содержание основателя WikiLeaks в американской тюрьме может подтолкнуть его к самоубийству.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.
В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет одобрить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Но адвокаты Ассанжа смогут оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. В случае если в экстрадиции будет отказано, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения.