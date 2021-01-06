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Демократы заявили о победе на выборах в Сенат США

Ведомости

Демократ Джон Оссофф во время проходящего второго тура выборов в Сенат США поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в верхнюю палату.

«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении на Facebook, таким образом, фактически заявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью.

Как сообщает газета The New York Times, по предварительным данным подсчета 98% голосов, Оссофф набирает 50.19%, а Пердью — 49.81%. На выборах в Сенат также лидирует демократ Рафаэль Уорнок, который, по данным издания, получает поддержку 50.6% избирателей, а его соперник кандидат от республиканцев Келли Леффлер набирает 49.4% голосов.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что он и его Республиканская партия готовы вступить в «адскую битву» с Демократической партией за контроль над Сенатом и Белым домом.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

Ранее по теме: Трамп обещал демократам «адскую битву» за власть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных