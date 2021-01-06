Демократы заявили о победе на выборах в Сенат США
Демократ Джон Оссофф во время проходящего второго тура выборов в Сенат США поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в верхнюю палату.
«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении на Facebook, таким образом, фактически заявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью.
Как сообщает газета The New York Times, по предварительным данным подсчета 98% голосов, Оссофф набирает 50.19%, а Пердью — 49.81%. На выборах в Сенат также лидирует демократ Рафаэль Уорнок, который, по данным издания, получает поддержку 50.6% избирателей, а его соперник кандидат от республиканцев Келли Леффлер набирает 49.4% голосов.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что он и его Республиканская партия готовы вступить в «адскую битву» с Демократической партией за контроль над Сенатом и Белым домом.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.