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Путин рассказал о принятии решений на сирийском направлении

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Президент России Владимир Путин рассказал, чем руководствуется при принятии решений на сирийском направлении, отметив, что это не личные симпатии и антипатии. Фрагмент интервью с президентом для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку был показан в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«...Я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский президент заявил, то считает принятые на этом направлении решения верными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза, с территории Сирии, поскольку бандфомирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — пояснил он. По его словам, «несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит».

В конце декабря прошлого года Минобороны РФ сообщило, что трое росийских военных пострадали в Сирии в результате попадания ракеты в БТР. 18 ноября в Сирии погибли три солдата и один был ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля, сообщало Минобороны Сирии.

Ранее по теме: В Сирии трое российских военных получили ранения при обстреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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