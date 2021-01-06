Путин рассказал о принятии решений на сирийском направлении
Президент России Владимир Путин рассказал, чем руководствуется при принятии решений на сирийском направлении, отметив, что это не личные симпатии и антипатии. Фрагмент интервью с президентом для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку был показан в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«...Я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — приводит ТАСС слова Путина.
Российский президент заявил, то считает принятые на этом направлении решения верными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза, с территории Сирии, поскольку бандфомирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — пояснил он. По его словам, «несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит».
В конце декабря прошлого года Минобороны РФ сообщило, что трое росийских военных пострадали в Сирии в результате попадания ракеты в БТР. 18 ноября в Сирии погибли три солдата и один был ранен в результате воздушного удара со стороны Израиля, сообщало Минобороны Сирии.