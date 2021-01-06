Путин рассказал о принятии решений на сирийском направлении

Российский президент заявил, то считает принятые на этом направлении решения верными. «Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза, с территории Сирии, поскольку бандфомирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — пояснил он. По его словам, «несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит».