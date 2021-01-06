Великобритания смягчила санкции в отношении крымских портов

В конце декабря 2020 г. Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку на период после выхода страны из состава объединения, который начался 1 января 2021 г. Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев.