Великобритания смягчила санкции в отношении крымских портов
Правительство Великобритании после выхода страны из Евросоюза ослабило санкционный режим в отношении Крыма, следует из генеральной лицензии на сайте кабмина королевства. В соответствии с ней британские суда могут платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты». Лицензия вступила в силу с 1 января.
«По генеральной лицензии INT/2020/059 лица могут производить платеж (-ы) из незамороженных средств в пользу ГУП Крымской Республики «Морские порты Крыма» по оказанию услуг в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту», — говорится в документе.
Кроме того, британские власти сняли запрет на оплату услуг филиала предприятия «Крымские морские порты» — «Госгидрографии» и портовых терминалов.
При этом в документе отмечается, что лица, планирующие оплату услуг «Крымских морских портов», должны предупреждать об этом британский регулятор.
В конце декабря 2020 г. Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку на период после выхода страны из состава объединения, который начался 1 января 2021 г. Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев.