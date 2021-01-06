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Великобритания смягчила санкции в отношении крымских портов

Ведомости

Правительство Великобритании после выхода страны из Евросоюза ослабило санкционный режим в отношении Крыма, следует из генеральной лицензии на сайте кабмина королевства. В соответствии с ней британские суда могут платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты». Лицензия вступила в силу с 1 января.

«По генеральной лицензии INT/2020/059 лица могут производить платеж (-ы) из незамороженных средств в пользу ГУП Крымской Республики «Морские порты Крыма» по оказанию услуг в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту», — говорится в документе.

Кроме того, британские власти сняли запрет на оплату услуг филиала предприятия «Крымские морские порты» — «Госгидрографии» и портовых терминалов.

При этом в документе отмечается, что лица, планирующие оплату услуг «Крымских морских портов», должны предупреждать об этом британский регулятор.

В конце декабря 2020 г. Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку на период после выхода страны из состава объединения, который начался 1 января 2021 г. Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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