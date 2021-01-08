Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Bild узнал имя возможного нового канцлера Германии

Ведомости

Новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать министр здравоохранения, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, пишет Bild со ссылкой на источники.

Как сообщают собеседники издания, Шпан обсуждает такой сценарий с руководством партии и при совпадении ряда условий имеет шансы возглавить немецкое правительство. В частности, Шпан может выдвинуться на место канцлера, если его рейтинги будут выше, чем у еще одного вероятного кандидата в председатели партии, главы правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

В этом случае Лашет может возглавить ХДС после голосования на ее съезде в середине января и не выдвигаться, вопреки традиции, и на пост канцлера Германии. Нового председателя консерваторы должны были выбрать на внеочередном съезде 25 апреля 2020 г., но его отменили из-за коронавируса.

Ангела Меркель занимает пост главы ХДС с 2000 г., а канцлера — с ноября 2005 г., и с тех пор четыре раза оказывалась во главе правительства. Последний ее срок на этой должности начался в 2018 г. При этом на 2021 г. назначены выборы в бундестаг, где консерваторов будет представлять уже новый лидер: в октябре 2018 г. нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Ранее по теме: Выборы лидера партии Меркель отложены из-за коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных