Bild узнал имя возможного нового канцлера Германии

Ангела Меркель занимает пост главы ХДС с 2000 г., а канцлера — с ноября 2005 г., и с тех пор четыре раза оказывалась во главе правительства. Последний ее срок на этой должности начался в 2018 г. При этом на 2021 г. назначены выборы в бундестаг, где консерваторов будет представлять уже новый лидер: в октябре 2018 г. нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.