Bild узнал имя возможного нового канцлера Германии
Новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать министр здравоохранения, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, пишет Bild со ссылкой на источники.
Как сообщают собеседники издания, Шпан обсуждает такой сценарий с руководством партии и при совпадении ряда условий имеет шансы возглавить немецкое правительство. В частности, Шпан может выдвинуться на место канцлера, если его рейтинги будут выше, чем у еще одного вероятного кандидата в председатели партии, главы правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
В этом случае Лашет может возглавить ХДС после голосования на ее съезде в середине января и не выдвигаться, вопреки традиции, и на пост канцлера Германии. Нового председателя консерваторы должны были выбрать на внеочередном съезде 25 апреля 2020 г., но его отменили из-за коронавируса.
Ангела Меркель занимает пост главы ХДС с 2000 г., а канцлера — с ноября 2005 г., и с тех пор четыре раза оказывалась во главе правительства. Последний ее срок на этой должности начался в 2018 г. При этом на 2021 г. назначены выборы в бундестаг, где консерваторов будет представлять уже новый лидер: в октябре 2018 г. нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.