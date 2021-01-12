Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп ввел в округе Колумбия, где находится столица страны — город Вашингтон, режим ЧС с 11 по 24 января, сообщила пресс-служба Белого Дома. 20 января в столице планируется провести инаугурацию победившего на президентских выборах Джо Байдена.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и приказал оказать округу федеральную помощь по реагированию на чрезвычайные условия, возникшие перед 59-й президентской инаугурацией, с 11 по 24 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.