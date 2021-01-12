NYT узнала о намерении Deutsche Bank прекратить сотрудничество с Трампом

По данным газеты, немецкий банк, кредитовавший Трампа в течение последних 20 лет, когда тот был бизнесменом, простит ему эту задолженность, так как это является условием для разрыва деловых контактов с ним. Deutsche Bank, по данным газеты, — крупнейший кредитор семейных бизнесов Трампа. Он решил последовать примеру ряда крупных компаний, которые стараются дистанцироваться от действующего президента, его окружения и сторонников в связи со столкновениями в Вашингтоне в начале января.