NYT узнала о намерении Deutsche Bank прекратить сотрудничество с Трампом
Deutsche Bank намерен простить действующему президенту Дональду Трампу долг в $300 млн, чтобы разорвать сотрудничество с ним после штурма Капитолия 6 января, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
По данным газеты, немецкий банк, кредитовавший Трампа в течение последних 20 лет, когда тот был бизнесменом, простит ему эту задолженность, так как это является условием для разрыва деловых контактов с ним. Deutsche Bank, по данным газеты, — крупнейший кредитор семейных бизнесов Трампа. Он решил последовать примеру ряда крупных компаний, которые стараются дистанцироваться от действующего президента, его окружения и сторонников в связи со столкновениями в Вашингтоне в начале января.
Кроме Deutsche Bank отказаться от сотрудничества с Трампом намерен также Signature Bank, который финансировал строительство принадлежавших структурам семьи действующего президента полей для гольфа во Флориде.
Газета отмечает, что The Trump Organization (конгломерат, принадлежавший Трампу до 2017 г., а теперь связанный с его семьей) уже столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Многие из его отелей потеряли деньги, а пандемия вынудила закрыть ряд ресторанов и баров, а также резко сократить заполняемость гостиниц, в том числе в отеле в нескольких кварталах от Белого дома.
Ранее крупнейшие банки США, JPMorgan и Citigroup, приостановили перечисление пожертвований членам Республиканской и Демократической партий в связи с произошедшим 6 января штурмом Капитолия. Другие крупные американские корпорации Morgan Stanley, AT&T, Blue Cross Blue Shield Insurance, Marriott International, Coca-Cola и ряд других заявили, что приостановят финансовую помощь тем конгрессменам-республиканцам, которые публично отрицали законность победы избранного президента США Джо Байдена после 6 января.
Остальные крупные компании воздерживаются от окончательного решения о приостановке финансовой помощи демократам и республиканцам. Они примут его в зависимости от развития обстановки вслед за инаугурацией Байдена, назначенной на 20 января.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне, после чего штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.