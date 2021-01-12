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На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу

Ведомости

Украина предложила России «золотой мост» для того, чтобы закончить конфликт в Донбассе, заявил в интервью Politeka советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — цитирует «РИА Новости» советника. По его словам, в случае принятия предложения с Москвы будут сняты санкции.

Украинский дипломат также сказал, что «это блестящий выход» для России, отметив, что она «на это не идет».

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 г. заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор». Ранее Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.

Ранее по теме: Путин назвал условие нормализации отношений с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных