На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу
Украина предложила России «золотой мост» для того, чтобы закончить конфликт в Донбассе, заявил в интервью Politeka советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — цитирует «РИА Новости» советника. По его словам, в случае принятия предложения с Москвы будут сняты санкции.
Украинский дипломат также сказал, что «это блестящий выход» для России, отметив, что она «на это не идет».
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 г. заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор». Ранее Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.